Nasce la Commissione Conifa: sport come dialogo tra culture

Si è svolto l’evento “200 Eccellenze per riformare lo sport italiano”, organizzato dal presidente dell’Intergruppo Parlamentare Alessandro Caramiello. All’incontro hanno partecipato oltre duecento rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo, accademico e imprenditoriale, tra cui il Vicepresidente della Camera, On. Sergio Costa, e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, Vito Tisci.

Un momento cruciale dell’evento è stata l’officializzazione della Commissione Conifa – Sport, Inclusione ed Etnie, concepita per promuovere lo sport come strumento di dialogo tra diverse culture e minoranze etniche. I membri della Commissione sono professionisti di alto profilo impegnati a fare dello sport un simbolo di umanità e identità. Tra i partecipanti vi sono nomi come Massimo Amitdano, Daria Illy e Tommaso Scattolari, portavoce ufficiale.

La giornata ha messo in evidenza una visione dello sport che va oltre il mero agonismo, enfatizzando il suo ruolo come educazione civica e promozione della salute. Le relazioni, tra cui quelle dell’On. Gaetano Amato e di rappresentanti di club e federazioni, hanno fornito contributi utili per delineare un’agenda basata su etica, visione e sostenibilità. L’importanza dell’evento risiede non solo nella qualità dei partecipanti, ma nelle proposte concrete volte a trasformare le idee in strumenti operativi e legislativi per una riforma efficace dello sport italiano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com