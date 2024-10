Nasce in autostrada sulla A4 con l’aiuto della polizia: come stanno mamma e neonato dopo l’emozione

Il 9 ottobre, alle 7:30 del mattino, una donna ha partorito in una piazzola di sosta dell’autostrada A4, vicino a Monza. La situazione è iniziata quando un uomo ha richiesto aiuto tramite una colonnina S.O.S., menzionando solo la parola “Bambino”. Gli operatori del Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese hanno allertato immediatamente una pattuglia di polizia stradale.

All’arrivo, gli agenti hanno scoperto che la donna era già nel bel mezzo del travaglio e hanno prontamente chiamato un’ambulanza. Nonostante alcune difficoltà, i poliziotti hanno assistito la donna durante il parto e, fortunatamente, sia lei che la neonata stavano bene al momento della nascita.

L’ambulanza è giunta poco dopo e gli operatori sanitari hanno confermato che entrambe erano in buone condizioni e le hanno trasportate in un ospedale vicino per I controlli post-partum. Intanto, i poliziotti hanno raccolto informazioni dal marito, il quale ha rivelato che la coppia proveniva da Verona e si stava recando in una clinica in Svizzera per dare alla luce il loro bambino.

Quella notte, la donna aveva avvertito i primi segni del travaglio e i due avevano deciso di mettersi in viaggio, sperando di raggiungere la clinica in tempo. Tuttavia, il parto è avvenuto prima che potessero arrivare alla frontiera svizzera. Dopo aver completato le procedure burocratiche legate all’evento, i poliziotti hanno fatto visita alla donna e alla sua bambina in ospedale per sincerarsi delle loro condizioni e per porgere loro gli auguri.

L’intervento tempestivo della polizia e dell’ambulanza ha senza dubbio contribuito a un parto sicuro e senza complicazioni, trasformando un momento potenzialmente critico in un evento memorabile per la giovane famiglia. La storia è un chiaro esempio del ruolo cruciale delle forze dell’ordine nella comunità, pronte a intervenire anche in situazioni di emergenza come il parto inaspettato in un luogo pubblico come un’autostrada.