Il 1 settembre 1901 a Lissone, in Brianza, nasce Egidio Brugola. Se nella vita vi è capitato di montare qualcosa con quelle strane viti esagonali cave sapete chi ringraziare.

Di fatto è uno dei pochissimi inventori ad aver legato il suo nome alla sua invenzione: la brugola. Non esistono in circolazioni biografie particolarmente appassionanti: si sa che era di famiglia piccolo borghese e autodidatta e che dopo aver imparato il mestiere in una officina meccanica, nel 1926 decide di mettersi in proprio e aprire la sua azienda di viti e bulloni, la OEB, Officina Egidio Brugola. Verso le fine degli anni 20 inizia a fabbricare viti ad esagono incassato: era un tipo di vite che esisteva già ma poco usato.

Egidio vi aggiunse il gambo a torciglione che rese quelle viti perfette per la nascente industria automobilistica che aveva il problema di fissare i motori. La richiesta di brevetto venne presentata solo alla fine del 1945, dopo la guerra che aveva visto la OEB coinvolta nello sforzo produttivo bellico. Ma fu la brugola a segnare il successo mondiale della OEB: dopo la morte del suo inventore, avvenuta nel 1959, l’azienda passò al figlio Giannantonio che l’ha guidata fino alla morte, nel 2015. Dalla fine degli anni ‘90 la OEB non produce più brugole, un prodotto che tutti sono in grado di fare, ma si è dedicata a realizzare viti speciali per motori di auto, come la polydrive, brevettata nel 1993 battendo sul tempo un paio di aziende tedesche.