Nasce il primo vivaio di coralli del Mediterraneo: scommessa ecologica a Cipro

Il mar Mediterraneo sta diventando sempre più caldo per colpa del surriscaldamento globale, che porta ad una lenta ma inesorabile acidificazione degli oceani. Questo fenomeno sta provocando ovviamente grandi disagi agli ecosistemi marini, ma sono soprattutto i coralli a soffrire.

L’aumento delle temperature induce le alghe nascoste al loro interno ad allontanarsi dai polipi, che ne costituiscono la frazione animale, favorendone la morte e la distruzione delle barriere coralline. Un processo noto come sbiancamento. Tuttavia, non tutto sembra perduto.

Alcuni biologi marini hanno pensato bene di realizzare un vivaio nei pressi dell’isola di Cipro, dove piccoli frammenti di coralli possono crescere in tutta sicurezza, così da poter essere poi “piantati” in altre regioni del Mediterraneo.

Questo progetto, che fa parte del Piano Effective, è finanziato dall’Unione Europea ed è guidato dal Cyprus Marine and Maritime Institute, che ha richiesto la collaborazione di molti esperti provenienti dagli altri paesi europei. L’istituto, inoltre, ha deciso di compiere i primi esperimenti su una specie molto particolare del Mediterraneo, la Cladocora caespitosa, che funge da bio-costruttore in molte comunità marine del bacino.

Il vivaio si trova all’interno di due aree marine protette presso Capo Greco e ha la particolarità di essere fluttuante, a circa 15 metri di profondità. Per tutta l’estate e l’autunno prossimo, i suoi coralli verranno monitorati da un gruppo di esperti, con la speranza che il prossimo anno potranno essere utilizzati.

“Se avremo successo, il nostro obiettivoe sarà quello di ampliare il progetto, per provare a replicare la nostra esperienza in altre regioni del Mediterraneo” ha comunicato Louis Hadjioannou, ricercatore associato presso il Cyprus Marine and Maritime Institute .

Il Mediterraneo non è però abitato solo dalle barriere coralline. Nasconde molte altre tipologie di ecosistemi, meno noti ma altrettanto importanti per la salvezza del mare e delle coste.