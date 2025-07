Nasce il Circolo di Sinistra Italiana a Soliera: ecco i dettagli

Ieri sera si è svolta la presentazione ufficiale del Circolo solierese di Sinistra Italiana, un evento significativo per la politica locale. La manifestazione, tenutasi nella sala Dude all’Habitat di Soliera, ha visto la partecipazione di circa cinquanta persone.

La creazione del circolo è il risultato dell’impegno dei militanti di Sinistra Ambientalista AVS, che hanno deciso di approfondire la loro esperienza politica in collaborazione con Sinistra Italiana. Questa scelta è stata influenzata dall’attività di governo della città nel corso dell’ultimo anno e dal rafforzamento dei legami con il partito a livello territoriale, grazie all’alleanza con Alleanza Verdi e Sinistra.

Tra i relatori presenti vi erano Paolo Trande, consigliere regionale di AVS, e Enrico Panini, responsabile enti locali della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. La moderazione è stata affidata a Luca Ronchetti, consigliere comunale, che ha illustrato il percorso della lista civica e il passaggio verso il partito di Nicola Fratoianni. Durante l’evento, l’assessore Gianni Monari ha annunciato che il nuovo circolo sarà intitolato “Stella” in memoria di Stellario Dugoni, un militante ricordato per il suo impegno per il diritto al fine vita e all’autodeterminazione.

Sono intervenuti anche i capigruppo di maggioranza del Consiglio comunale e il sindaco Caterina Bagni, rendendo l’incontro un’importante occasione di dialogo e partecipazione per la comunità.