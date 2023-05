Nasce Consulcesi Homnya: il nuovo partner di marketing e comunicazione omnichannel e data driven per il mondo Healthcare & Life Science

Nasce Homnya, la NewCo di Consulcesi Group che prosegue così il processo di sviluppo e trasformazione dell’azienda.

Consulcesi Homnya realizza progetti omnicanale a partire dalla definizione della strategia per i clienti che vogliono essere protagonisti del pianeta Healthcare e che intendono governare il flusso e le complessità della comunicazione e dell’informazione medico-scientifica. La NewCo parte da un deep knowledge sanitario e da una facilitazione del customer engagement dei professionisti sanitari, grazie all’eredità storica acquisita da Consulcesi Group, storico partner di riferimento dei professionisti sanitari nei servizi legali, assicurativi e di formazione e alla forza delle recenti acquisizioni di gruppo. E quindi, Homnya è in grado di fornire percorsi innovativi di co-creazione con i propri clienti, per affrontare e superare le sfide principali di mercato. “Grazie ad un approccio creativo e data & digital driven, – commenta Alessia Palluzzi, General Manager Homnya e SICS – il cliente può contare su un ecosistema dinamico capace di attivare tutte le diverse leve della comunicazione e su un team multidisciplinare di professionisti pronti a soddisfare le esigenze di ciascun partner, lavorando insieme per generare valore”, prosegue Palluzzi.

La storia. Consulcesi Homnya nasce dall’unione dell’agenzia Docta Comunicazione e di PKE, specializzata in gestione dei dati dei professionisti sanitari. Omnia mea mecum porto significa “porto con me tutto ciò che possiedo”: da questa locuzione latina viene la parola “Omnia”, che si trasforma in Homnya per ricordare che il mondo Health è al primo posto.

I punti di forza. Tante le risorse che differenziano Consulcesi Homnya: dall’accesso alla più importante banca dati informativa di settore a contatti profilati e consensati di professionisti sanitari in grado di segmentare il target di riferimento e personalizzare l’offerta di servizi ai progetti; dai progetti di marketing e comunicazione alla distribution che si sviluppa in un ecosistema completamente dedicato ai protagonisti della Sanità. Inoltre, come parte di Consulcesi Group, Homnya sviluppa progetti integrati con SICS, la Health Media Company e più grande content factory del sistema sanitario italiano, nonché casa editrice dei giornali online Quotidiano Sanità e Sanità Informazione e di più di 40 riviste specializzate.

«Grazie a Homnya, il gruppo Consulcesi definisce una nuova era orientata ai Data, con un’impronta fortemente digital che ci permetterà di affrontare con successo le sfide della complessità dell’ecosistema Sanità», commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi Group.

Consulcesi Group è il più grande network in Europa dedicato ai professionisti della Sanità. Una competenza maturata sul campo ed estesa, nel tempo, al sistema Salute.