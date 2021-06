Forse il mondo dei videogiochi non sarebbe stato lo stesso se il 27 giugno 1972 non fosse nata la Atari. La fondarono in California Nolan Bushnell e Ted Dabney che un anno prima avevano creato una piccola azienda che aveva realizzato “Computer Space”, uno dei primi giochi “arcade”, cioé in una “scatola” che funzionava a gettoni come un flipper. Il nome Atari fu scelto coniandolo da un termine giapponese che vuol dire scacco matto; mentre il logo che ricorda il monte Fuji è ispirato alle tre A del nome Atari. Già a novembre dello stesso anno uscì il primo gioco che rese famosa la Atari: il Pong, ispirato al tennis, è considerato il vero inizio dell’industria del videogame. Per diversi anni Atari è stata l’azienda che cresceva più rapidamente negli Stati Uniti. La Atari ha cambiato più volte proprietari ma esiste ancora e recentemente si è lanciata nel business degli alberghi: ha presentato il progetto di una catena di hotel ispirati ai videogame.

