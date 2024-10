Nasce a Napoli la quarta “Oasi in Ospedale”

Il progetto “Oasi in Ospedale” del WWF rappresenta un’iniziativa innovativa che introduce spazi verdi all’interno degli ospedali, con particolare focus sui reparti pediatrici. L’obiettivo principale è quello di trasformare l’ambiente ospedaliero in luoghi di benessere e guarigione, offrendo ai bambini, spesso soggetti a lunghe degenze, la possibilità di connettersi con la natura. La recente inaugurazione dell’Oasi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli è un’iniziativa che annualmente beneficerà oltre tremila piccoli pazienti.

Non si tratta semplicemente di giardini, ma di un concetto rivoluzionario che considera la natura come parte integrante del processo di cura. Gli spazi verdi permettono ai bambini di rilassarsi, giocare e partecipare a attività terapeutiche all’aperto, come la cura delle piante e la creazione di orti. Questo coinvolgimento attivo contribuisce, inoltre, alla conservazione della biodiversità.

Le Oasi sono progettate per essere accessibili a tutti i giovani pazienti, inclusi quelli con difficoltà motorie, grazie a giardini mobili che possono essere portati ai loro letti. La presenza di queste aree verdi è supportata da ricerche scientifiche, che dimostrano l’importanza del contatto con la natura per il benessere fisico e mentale. Anche piccole esposizioni alla natura possono ridurre lo stress, l’ansia e migliorare la percezione del dolore, favorendo un recupero più rapido.

Le attività svolte nella Oasi, oltre a migliorare la motricità fine e la concentrazione, rinforzano la fiducia in sé e promuovono un senso di appartenenza a un progetto più ampio. Il WWF non si limita a realizzare gli spazi verdi, ma investe anche nella formazione di personale ospedaliero, garantendo una gestione efficace delle aree verdi come risorsa terapeutica.

La collaborazione tra WWF, strutture sanitarie e educatori è fondamentale per trasformare questi spazi in luoghi dinamici. Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani e il supporto di diverse associazioni. Questo approccio olistico alla cura evidenzia come il benessere dei pazienti dipenda non solo dai trattamenti medici ma anche dalla qualità del tempo trascorso in ospedale. La visione è di espandere ulteriormente questa iniziativa, portando la natura in altri ospedali per migliorare la salute e il benessere dei bambini.