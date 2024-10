NAS in concerto a Milano per il 30° anniversario di “Illmatic” [Scaletta & Info]

Nas, uno dei nomi più storici dell’hip hop, si esibirà questa sera, 30 ottobre, al Fabrique di Milano in un’unica data italiana. Questo artista leggendario ha rivoluzionato la musica hip hop con il suo album iconico Illmatic, pubblicato esattamente 30 anni fa, il 19 aprile 1994, quando Nas aveva solo vent’anni. Illmatic è considerato uno dei più influenti e grandi album di hip hop di sempre. Per festeggiare il 30° anniversario dell’album, Nas sarà in tour in Europa e nel Regno Unito nei mesi di ottobre e novembre 2024, esibendosi con l’esecuzione integrale del suo celebre LP di debutto.

In occasione di questo anniversario, Nas ha rilasciato un nuovo brano intitolato “Define My Name”, prodotto da DJ Premier, noto per aver collaborato a diversi brani chiave dell’album, tra cui “N.Y. State of Mind” e “Memory Lane (Sittin’ in da Park)”. “Define My Name” è disponibile su Mass Appeal e rappresenta un ulteriore tributo alla legacy di Illmatic.

L’album è considerato non solo uno dei migliori nel genere hip hop, ma uno dei capolavori di tutta la musica. Le liriche di Nas sono personali e incisive, offrendo un vivido racconto della vita a New York negli anni ’90. Ogni produzione è caratterizzata da campionamenti distintivi, frutto del lavoro di un eccezionale team di produttori, tra cui DJ Premier, Large Professor, Q-Tip, Pete Rock e L.E.S. Illmatic, certificato platino negli Stati Uniti, include classici come “N.Y State of Mind”, “Halftime” e “The World Is Yours”, e a distanza di tre decenni continua a rappresentare un punto di riferimento per l’hip hop.

La scaletta del concerto dovrebbe essere la stessa presentata recentemente al Cirque Royal di Bruxelles e include brani iconici come “The Genesis”, “Life’s a Bitch”, “One Love”, “Represent” e “One Mic”, tra gli altri.

Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di Nas e i suoi canali social.