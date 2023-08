Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections annunciato per console

Bandai Namco Europe ha annunciato che Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà disponibile dal 17 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Più avanti saranno rivelati dettagli sul lancio della versione PC tramite Steam. Il titolo consentirà ai giocatori di (ri)vivere la storia di Naruto e Sasuke attraverso alcuni dei loro combattimenti più epici avvenuti durante la storia di Naruto. Inoltre, è stata creata una speciale storia dedicata a Boruto appositamente per il gioco. Sarà possibile scegliere il proprio personaggio preferito tra oltre 130 personaggi, un record assoluto per un gioco della serie di Ultimate Ninja Storm. Oltre alla data di uscita, sono stati annunciati anche tre nuovi personaggi basati sull’organizzazione Kara con l’inserimento di Boro, Delta e Koji Kashin nel roster del gioco. È ora possibile pre-ordinare il gioco in versione digitale per PlayStation e Xbox, e in versione fisica su tutte le piattaforme, tranne PC. I giocatori potranno scegliere tra le seguenti edizioni: la Standard Edition (il gioco base); la Deluxe Edition (solo in digitale), che aggiungerà il Season Pass al gioco base, il Season Pass conterrà 5 personaggi che saranno svelati più avanti.

Questa edizione include anche il Bonus del Season Pass (un costume) e il Bonus Deluxe (un costume); la Ultimate Edition (solo in digitale), che include tutti gli stessi contenuti della Deluxe Edition, aggiungendo anche il Bonus Ultimate con cinque costumi e due accessori; la Collector’s Edition, che include il gioco base, una confezione steelbook, due statuine esclusive e una speciale copertina reversibile; la Premium Collector’s Edition, disponibile solo nel Bandai Namco Store, che contiene il gioco base, due statuine, una steelbook, una speciale copertina reversibile, sei carte da collezione, una pergamena ufficiale, il Season Pass, il Bonus del Season Pass, nonché i Bonus Deluxe e Ultimate. Pre-ordinando una qualsiasi versione del gioco si riceveranno i seguenti costumi: Naruto Uzumaki (TV Anime 20th Anniversary Costume), Sasuke Uchiha (TV Anime 20th Anniversary Costume) e Naruto Uzumaki (The Final Battle). I giocatori che pre-ordinano il titolo e possiedono Naruto To Boruto: Ninja Strikers riceveranno ulteriori contenuti aggiuntivi: la T-shirt di Nanashi e il costume di Merz.