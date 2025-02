Nardi sfiora l’impresa con Alcaraz: il risultato a Doha

Carlos Alcaraz ha sconfitto Luca Nardi giovedì 20 febbraio all’Atp 500 di Doha. Nardi, attualmente numero 85 del mondo, non è riuscito a ripetere l’impresa di Matteo Berrettini, che aveva eliminato al primo turno Novak Djokovic. Il match si è concluso con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3 in favore dello spagnolo.

L’incontro è iniziato in modo difficile per Nardi, che ha mostrato segni di emozione nell’affrontare Alcaraz, il numero 3 del ranking mondiale, perdendo il primo set con un decisivo 6-1. Tuttavia, l’azzurro ha reagito nel secondo set, sorprendendo Alcaraz e aggiudicandosi il parziale con un punteggio di 6-4. Nel set decisivo, Alcaraz ha alzato il suo livello di gioco, non concedendo spazio a Nardi e chiudendo il match con il punteggio di 6-3.

Con questa vittoria, Alcaraz avanza ai quarti di finale, dove affronterà il tennista ceco Jiri Lehecka.