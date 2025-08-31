Narcisismo nei delitti italiani: l’analisi di un criminologo

La cronaca nera continua a suscitare grande interesse in Italia, grazie a storie di omicidi e violenze che affascinano il pubblico. La criminologa Roberta Bruzzone cerca di spiegare questi misteri nel suo show “Nella mente di Narciso”, disponibile in streaming su RaiPlay. Il programma, scritto e condotto dalla psicologa forense e diretto da Serena Pasquali Lasagni, analizza, in otto puntate, quattro dei casi di cronaca nera più controversi in Italia, cercando di esplorare la personalità dei colpevoli e identificare i tratti del narcisismo.

Lo show si compone di otto episodi da circa 20 minuti ciascuno, suddivisi in coppie. Analizza i casi di Benno Neumair a Bolzano, Sabrina Misseri ad Avetrana, Mirto Milani nell’assassinio di Laura Ziliani e Alessandro Impagnatiello nell’omicidio di Giulia Tramontano e del suo bambino non ancora nato. Durante le puntate, la conduttrice raccoglie e illustra i tratti del narcisismo maligno, evidenziando sia le forme overt che covert.

“Nella mente di Narciso” si configura non solo come un’analisi approfondita di figure criminali, ma anche come un manuale per riconoscere comportamenti narcisisti nella vita quotidiana. Tuttavia, il programma ha suscitato critiche per l’approccio, accusato di riproporre storie già note e di mancare di delicatezza nel trattare argomenti così sensibili, spesso ricorrendo a spezzoni di altri programmi con un taglio sensazionalistico.