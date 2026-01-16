Narcisismo e complottismo: una pericolosa alleanza

Le teorie del complotto non sono più un fenomeno marginale, ma entrano sempre più spesso nelle conversazioni quotidiane, anche tra persone istruite. Ciò solleva la domanda su cosa spinga queste persone a credere in tali teorie. Una ricerca recente suggerisce che il narcisismo possa essere un fattore determinante, più del livello di istruzione.

Questo studio ha analizzato il rapporto tra narcisismo, disinformazione e teorie del complotto, coinvolgendo 660 adulti con livelli di istruzione diversi. I risultati mostrano che le persone con tratti narcisistici più marcati tendono ad accettare più facilmente teorie del complotto e disinformazione, indipendentemente dal livello di istruzione.

Il narcisismo sembra giocare un ruolo importante nel complottismo, poiché offre un senso di ordine e controllo in un contesto caotico. Le teorie del complotto permettono a chi ci crede di sentirsi diverso dagli altri, più sveglio e meno “manipolabile”. Ciò può essere particolarmente attraente per le persone con bisogni psicologici legati a come ci percepiamo e a come vogliamo essere visti dagli altri.

La ricerca suggerisce che l’intelligenza e il livello di istruzione non sono sufficienti a proteggerci dalla disinformazione. Gli esseri umani sono bravissimi nel ragionamento motivato, ovvero nell’usare le nostre capacità cognitive per arrivare alle conclusioni che ci fanno stare meglio. Quando una persona ha bisogno di sentirsi superiore agli esperti o di avere una risposta chiara in tempi confusi, anche un cervello allenato può piegarsi.

I risultati di questo studio aiutano a guardare il complottismo con uno sguardo meno superficiale, riconoscendo che non si tratta solo di ignoranza o cattiva informazione, ma di bisogni psicologici profondi. Capirlo è fondamentale nella vita quotidiana, specialmente quando si discute con persone convinte di teorie infondate. Forse il primo passo è interrogarsi sulle nostre motivazioni e chiedersi perché crediamo a certe cose, riconoscendo quanto il desiderio di sentirci nel giusto influenzi il nostro modo di interpretare la realtà.