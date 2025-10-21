Napster lancia assistenti AI olografici per Mac negli Stati Uniti

Napster ha lanciato un nuovo dispositivo che proietta assistenti AI olografici sopra lo schermo del Mac. Dopo essere stata acquisita da Infinite Reality, un’azienda esperta in realtà aumentata e virtuale, Napster propone un’innovativa versione dell’intelligenza artificiale, abbandonando i tradizionali chatbot.

Il nuovo prodotto, chiamato Napster View, è un piccolo gadget collegato tramite USB-C che si posiziona sopra il monitor. Proietta un’interfaccia olografica 3D, consentendo all’AI di apparire in rilievo senza interrompere il lavoro dell’utente. Tuttavia, il dispositivo è compatibile solo con i Mac dotati di chip Apple M1 o successivi e utilizza una delle porte USB-C disponibili.

Napster ha anche sviluppato la piattaforma Napster Companion, accessibile tramite un’app o un sito web, che offre una gamma di assistenti virtuali specializzati in vari ambiti, come programmazione e benessere. Gli utenti possono selezionare un avatar e interagire vocalmente per ricevere istruzioni pratiche.

Uno dei principali vantaggi di Napster View è la guida contestuale nelle applicazioni. L’AI può, per esempio, assistere l’utente nella creazione di grafici in Excel o nell’uso di strumenti in Photoshop, senza necessità di cambiare finestra. Tuttavia, per usare questa funzionalità, l’utente deve manualmente condividere il proprio schermo con l’AI.

Dal punto di vista della privacy, Napster raccoglie dati degli utenti e li condivide con terze parti per scopi commerciali. Il costo per il dispositivo è di 99 dollari, ma è necessario un abbonamento mensile di 19 dollari per utilizzare gli assistenti. Attualmente, il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti.