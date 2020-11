“A Napoli c’è un estremo disagio dei medici, con lo spettro dell’implosione del sistema. Dunque non posso che concordare nel chiedere misure più restrittive: a Napoli serve una zona rossa per almeno due settimane”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che nei giorni scorsi aveva invocato il lockdown in tutta Italia, e oggi condivide l’allarme della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) della provincia campana, che ha segnalato da settembre “6 colleghi deceduti per Covid, oltre 20 contagiati e due appena dimessi dall’ospedale”.

