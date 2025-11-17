Napoli World: il festival che unisce suoni e culture globali

Napoli si prepara a diventare un centro importante per la world music, accogliendo la quarta edizione di Napoli World dal 27 al 29 novembre. Questo evento, diretto da Enzo Avitabile, si propone di affermare la vocazione internazionale della città con tre giorni di spettacoli, conferenze e workshop, mirati a rafforzare l’export musicale italiano sui mercati globali.

La manifestazione inizierà con un’anteprima speciale, promossa dal Comune di Napoli, che includerà tre incontri professionali e un evento serale, incentrato sulla collaborazione artistica tra Napoli e Marsiglia. Queste due città, con una storia musicale condivisa, puntano a creare legami autentici tra artigiani, musicisti e operatori culturali.

Napoli World si configura non solo come un festival, ma come un’importante piattaforma culturale ed economica dove artisti e professionisti possono scambiarsi idee e costruire reti, contribuendo così a una scena italiana attiva nel contesto internazionale.

Il programma inizia il 26 novembre con un incontro gratuito sulla musica all’estero. Il 27 novembre avrà luogo un laboratorio per gli artisti italiani della world music e una cerimonia di apertura con vari spettacoli musicali che uniscono Napoli e Marsiglia. Tra i partecipanti ci saranno gruppi come il Melis Mandolin Quintet e il musicista Enzo Avitabile.

Il festival includerà anche un incontro il 28 novembre con operatori del Medio Oriente e del Nord Africa, e proseguirà con una serie di showcase e incontri di networking, coinvolgendo oltre 30 delegati internazionali e presentando 14 progetti artistici selezionati tra oltre 150 candidature. Saranno presenti artisti provenienti da vari paesi, arricchendo ulteriormente l’offerta musicale dell’evento.

