Napoli World Festival: musica e incontri da ogni continente

Napoli si prepara a diventare il fulcro della world music con la quarta edizione di “Napoli World”, un festival diretto da Enzo Avitabile. Questo evento si svolgerà dal 27 al 29 novembre e promette tre giorni ricchi di musica, incontri e scambi culturali. Organizzato da Italian World Beat e Audioimage, con il supporto del Comune di Napoli e del Ministero della Cultura, il festival è parte della rete UPBEAT, che raccoglie i festival di musica mondiale più influenti d’Europa.

Durante il festival, ci saranno showcase dal vivo, conferenze, workshop e opportunità di networking, con la partecipazione di oltre 30 delegati provenienti da festival e istituzioni globali. Dopo una chiamata agli artisti, sono stati selezionati 14 progetti da quattro continenti. Tra gli artisti figurano Ahmed Eid dalla Palestina, Mariaa Siga dal Senegal/Francia, Lionel Kizaba dal Canada/Congo, e diversi italiani tra cui Fiorenza Calogero e Mimmo Epifani.

Enzo Avitabile descrive Napoli come “la voce che abbraccia il mondo”, un’affermazione che rispecchia il pensiero del delegato del sindaco Ferdinando Tozzi, il quale sottolinea come il festival rappresenti un esempio concreto di come la musica possa fungere da motore culturale e economico, espandendo l’identità artistica partenopea oltre i confini.

Le sedi del festival, tra cui Palazzo Cavalcanti, Conservatorio San Pietro a Majella, Auditorium Porta del Parco e Auditorium Novecento, faranno da sfondo a questa celebrazione della contaminazione musicale come linguaggio universale.