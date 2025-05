Napoli vs Inter: Il big match del venerdì!

La lotta per il titolo di campione d’Italia in Serie A si deciderà nelle ultime partite della stagione, coinvolgendo Napoli e Inter. Le gare Napoli-Cagliari e Como-Inter, originariamente programmate per domenica, sono state posticipate a venerdì 23 maggio per garantire un adeguato riposo alle squadre, in vista di un eventuale spareggio finale fissato per lunedì 26 maggio.

Lo spareggio, l’unico precedente risale al 1964 con la vittoria del Bologna sull’Inter, si attiverà solo se il Napoli perde contro il Cagliari e l’Inter pareggia con il Como. In caso contrario, il titolo sarà assegnato definitivamente alla squadra vincente dell’ultima giornata.

Il calendario aggiornato per le partite è il seguente:

– Venerdì ore 20.45: Napoli-Cagliari

– Venerdì ore 20.45: Como-Inter

– Sabato ore 18: Bologna-Genoa

– Sabato ore 20.45: Milan-Monza

– Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus.

Le formazioni saranno annunciate prima dell’inizio delle partite di Napoli e Inter.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com