Napoli vince derby del sole contro Roma

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria della sua squadra contro la Roma definendola “grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero”. La partita, disputata allo stadio Olimpico, ha visto il Napoli aggiudicarsi il derby del sole con una vittoria di misura. Questa vittoria è stata importante per la classifica e ha allontanato le critiche che erano state rivolte all’allenatore Conte nelle ultime settimane.

La Roma è stata sconfitta nel primo tempo da una ripartenza messa a segno da Hojlund e Neres, con il brasiliano Neres che ha bruciato Cristante e insaccato alle spalle di Svilar. Nel secondo tempo, la partita è stata caratterizzata da molto nervosismo e frequenti interruzioni per interventi irregolari. I giallorossi hanno avuto occasioni per pareggiare, come quando Lorenzo Pellegrini ha calciato alto sopra la traversa al 77′, e quando Baldanzi ha provato a segnare all’89’, ma Milinkovic Savic ha fatto una parata provvidenziale.

La vittoria del Napoli ha consentito alla squadra di conseguire il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions. Con questa vittoria, il Napoli ha raggiunto il Milan a 28 punti, in vetta alla classifica, e si è portato a +1 sulla Roma.