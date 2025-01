Napoli-Verona 2-0, quinta vittoria di fila per gli azzurri e Conte scappa

Il Napoli conquista la sua quinta vittoria consecutiva, battendo il Verona 2-0 allo stadio ‘Maradona’ nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, svolto il 12 gennaio 2025. Gli azzurri si prendono la rivincita dopo la sconfitta subita al ‘Bentegodi’ lo scorso agosto. La partita viene decisa da un autogol di Montipò al 5′ e dalla rete di Anguissa al 61′.

Con questa vittoria, il Napoli sale a 47 punti in classifica, superando di 4 punti l’Inter, che deve recuperare due partite, e di 5 punti l’Atalanta, che ne deve recuperare una. Il Verona, dal canto suo, resta fermo al 15° posto con 19 punti, a pari merito con Parma e Como.

Il match si apre con il Napoli che sblocca il risultato già al primo tiro in porta. Un tiro di Di Lorenzo colpisce il palo e si insacca nella rete dopo aver colpito la schiena di Montipò. Pochi minuti dopo, Anguissa ha l’opportunità per raddoppiare, ma calcia alto. Il Napoli continua a dominare e arriva vicino al secondo gol con un tiro di McTominay, bloccato da Belahyane.

Il Verona si fa vedere per la prima volta al 15′, ma il colpo di testa di Tengstedt termina alto. Il Napoli risponde con una bella giocata di Neres, ma Montipò è attento. Il primo tempo continua senza ulteriori reti, anche se gli azzurri creano diverse occasioni.

Nella ripresa, il Napoli mantiene il possesso e al 16′ trova il raddoppio grazie a un tiro da distanza di Anguissa, dopo una bella triangolazione. Il Verona tenta di reagire con alcune sostituzioni, ma i partenopei continuano a gestire il gioco.

A metà del secondo tempo, il Napoli effettua dei cambi per freschezza, e il Verona prova un tiro da lontano che non crea particolari problemi a Meret. Negli ultimi minuti, il Napoli controlla il vantaggio senza affanni, mentre il Verona non riesce a creare occasioni concrete.

L’incontro termina senza ulteriori cambiamenti nel punteggio, regalando una meritata vittoria al Napoli e una festa per i tifosi presenti allo stadio.