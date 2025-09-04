Napoli: un attacco da sogno per la nuova stagione calcistica

Il Napoli ha concluso il calciomercato con un organico sempre più orientato a uno stile di gioco da Premier League e un attacco da urlo, grazie all’arrivo di Hojlund. Questo giovane centravanti danese si unisce a Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku, quest’ultimo previsto in rientro dall’infortunio all’inizio del 2026. La società, guidata da De Laurentiis, si è dimostrata protagonista sul mercato, rinforzando ogni reparto per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni, come richiesto da Conte.

Il Napoli ha iniziato il campionato con successo, ottenendo il punteggio pieno grazie alle vittorie contro il Sassuolo e il Cagliari. Tutto questo è stato analizzato nella nuova puntata di “Note Azzurrissime”, un programma in onda su Rai Radio Live Napoli, condotto da Antonello Perillo. Durante l’episodio, è presente una scheda dedicata a Hojlund a cura di Daniele Meloni, insieme a brani di artisti come Pino Daniele, Antonio Onorato, Gigi D’Alessio e Nu Genea.