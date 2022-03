Il Napoli batte l’Udinese 2-1 nel match della 30esima giornata della Serie A e aggancia la vetta della classifica. Gli azzurri salgono a 63 punti e affiancano il Milan, atteso stasera dalla sfida sul campo del Cagliari. I partenopei ringraziano Osimhen, autore di una doppietta, che ribalta il vantaggio iniziale dei friulani.

L’Udinese passa in vantaggio al 22′ con Deulofeu, che buca Ospina con un destro perfetto dal limite dell’area. Nel primo tempo ricchissimo di occasioni, il Napoli carica a testa bassa ma non sfonda, sbattendo in almeno due circostanze contro interventi prodigiosi di Silvestri. Il portiere bianconero deve arrendersi in avvio di ripresa. Al 51′, su punizione dalla trequarti, Osimhen decolla e insacca di testa: 1-1. Il nigeriano concede il bis al 63′, insaccando con un destro di prima intenzione a coronamento di una pregevole azione corale. Il Napoli sfiora la terza rete, l’Udinese prova l’assalto finale ma non punge: finisce 2-1.