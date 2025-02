Napoli-Udinese 1-1, la capolista si ferma: Conte bloccato

Secondo pareggio consecutivo per il Napoli che termina 1-1 al Maradona contro l’Udinese. Gli azzurri sbloccano il punteggio al 37′ con McTominay, ma il vantaggio dura poco, poiché al 40′ Ekkelenkamp pareggia. In classifica il Napoli mantiene la vetta con 55 punti, quattro in più rispetto all’Inter, che giocherà domani, mentre l’Udinese è decima con 30 punti.

La partita inizia con i friulani pericolosi all’2′, con un calcio d’angolo battuto da Thauvin, ma Meret riesce a salvare. Il Napoli risponde subito: al 6′, Di Lorenzo crossa per McTominay, la cui conclusione viene parata. Politano colpisce un sinistro a giro, ma Sava è attento. Al 10′ Thauvin impegna Meret con un tiro, mentre al 17′ Ekkelenkamp è fermato da un ottimo intervento del portiere partenopeo. Al 35′, Politano crossa e McTominay segna di testa, portando il Napoli in vantaggio. Tuttavia, l’Udinese pareggia tre minuti dopo grazie a un errore in fase difensiva di Juan Jesus, consentendo a Ekkelenkamp di segnare.

Nel secondo tempo, Lovric tenta da fuori area, ma Meret devia. McTominay prova nuovamente, ma la sua conclusione è alta. Ci sono numerosi cambi e occasioni, ma il Napoli non riesce a concretizzare e nei cinque minuti di recupero non riesce a trovare la rete decisiva. La partita si chiude quindi sul punteggio di 1-1, con un Napoli che mostra difficoltà a chiudere le partite, mentre l’Udinese ottiene un punto importante.