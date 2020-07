NAPOLI – Turnover e testa sgombra. Il Napoli sta affrontando in scioltezza il finale di campionato, dopo aver già raddrizzato la sua sofferta stagione con il successo nella Coppa Italia e l’automatica qualificazione per la fase a gironi della prossima Europa League. Nelle ultime sette partite della Serie A che restano da giocare, a cominciare dalla intrigante sfida domenicale al San Paolo contro il Milan, gli azzurri potranno dunque permettersi di scendere in campo senza pressioni e facendo pure qualche esperimento: in vista della trasferta di Champions dell’8 agosto al Camp Nou, contro il Barcellona. Ma Gattuso non vuole ovviamente cali di tensione e durante la rifinitura di oggi al San Paolo ha dato come sempre la carica a Insigne e compagni, con la motivazione supplementare e personale di voler fare bella figura nei 90′ contro i rossoneri. È la prima volta che Ringhio si trova in panchina nei panni dell’ex e l’incrocio con il suo passati lo stimola in maniera particolare. Pure per l’epilogo sfortunato della sua avventura milanese.





A Napoli invece Gattuso si sta consacrando a suon di risultati, che sono anche il frutto della sua capacità di sfruttare al meglio tutto l'organico a sua disposizione. Pure con il Milan la formazione sarà rivoluzionata con almeno sei cambi, rispetto alla vittoria di mercoledì a Marassi contro il Genoa. Sono infatti pronti al rientro dal primo minuto il portiere Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Demme, Callejon e Zielinski, che sta per legarsi al club azzurro per altri cinque anni.







