Un 35enne nigeriano è stato trovato senza vita in un’abitazione a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato steso sul letto con un grosso taglio all’addome. Sul posto, in traversa Ponte Riccio, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano e della Squadra mobile della Questura di Napoli, che hanno avviato gli accertamenti.