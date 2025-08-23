Napoli trionfa in trasferta: vittoria convincente a Sassuolo

I campioni d’Italia iniziano la stagione con una vittoria convincente, conquistando 3 punti in trasferta contro il Sassuolo con un punteggio di 2-0. Le reti della partita sono state segnate da Scott McTominay e dal neoacquisto Kevin De Bruyne, che realizza così il suo primo gol in Serie A.
Nonostante la squadra di Antonio Conte mostri segni di una preparazione non ottimale, riesce a mostrarsi solida in campo, con i nuovi acquisti che contribuiscono a rafforzare la formazione. In particolare, De Bruyne si distingue per la sua prestazione.
La partita inizia in equilibrio, con il Napoli che cerca di dirigere il gioco. Dopo soli 25 secondi, De Bruyne ha una possibilità di segnare, ma il suo tiro al volo va alto. La prima vera occasione per il Napoli arriva all’11esimo minuto con Rahmani, che però non riesce a centrare la porta.
Il vantaggio del Napoli si concretizza al 17esimo, quando McTominay segna di testa su cross di Politano. Al 36esimo, Meret rischia un rinvio avventato, ma Pinamonti non riesce a capitalizzare. Al 42esimo, Doig tenta il tiro da lontano per il Sassuolo, ma la palla è facilmente controllata dalla difesa del Napoli. McTominay sfiora il raddoppio nel primo minuto di recupero, colpendo la traversa.
Il secondo tempo inizia con il Napoli in attacco e la presenza sugli spalti del ct Gattuso. Il Sassuolo prova a rispondere con Berardi, ma il suo tiro va fuori. Al nono minuto, Politano colpisce il palo dopo un’azione promettente. Al 57esimo, De Bruyne segna su punizione, portando il Napoli sul 2-0.
All’79esimo, il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione di Koné, che si guadagna il secondo giallo. La partita si conclude senza ulteriori emozioni, con il Napoli che festeggia un buon avvio di stagione.