Napoli trionfa a Firenze: vittoria per 3-1 sulla Viola

Napoli trionfa a Firenze: vittoria per 3-1 sulla Viola

Fiorentina e Napoli si sono affrontate in occasione della terza giornata di Serie A, con gli azzurri che hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva, battendo i viola con un punteggio di 3-1. Il Napoli è partito forte, segnando il primo gol al 6′ con De Bruyne, che ha realizzato un rigore. Al 14′ è stato Hojlund a raddoppiare, con un gol di grande qualità.

Nella ripresa, al 51′, Beukema ha segnato il terzo gol, aumentando il vantaggio degli ospiti. La Fiorentina ha provato a reagire e ha accorciato le distanze al 79′ con un gol di Ranieri, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. Per i viola si tratta della prima sconfitta dopo due pareggi consecutivi in trasferta.

Nel finale di partita, il Napoli ha mantenuto il controllo, ma la Fiorentina ha lottato fino all’ultimo, con diverse occasioni da gol, tra cui un tiro di Elmas neutralizzato da De Gea.

L’allenatore del Napoli, Conte, ha manifestato la sua soddisfazione per il risultato, che mantiene la squadra al comando della classifica. La Fiorentina, invece, dovrà rivedere la propria strategia per affrontare le prossime sfide, trovandosi davanti a un inizio di campionato difficile.

