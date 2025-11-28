Napoli tra le migliori in Europa

Diego Maradona era un ragazzo semplice e molto disponibile verso i compagni, specialmente i più giovani. Non si lamentava mai, anche quando subiva falli, e non diceva nulla.

Il Napoli non è in crisi, nonostante alcune partite non all’altezza, la classifica è sempre buona. La partita contro la Roma è importante, data la posizione in classifica delle due squadre, ma non è una gara chiave in ottica scudetto.

Confermarsi in tutte le discipline sportive è molto più difficile che vincere, il Napoli ormai è abituato a vincere e ha una società all’altezza, con tifosi fantastici. Il Napoli è sempre stato supportato da tifosi che amano la loro squadra, anche quando non vinceva.

Non si può discutere un allenatore che lavora tutti i giorni con i giocatori, meglio di lui chi può conoscere i calciatori e la loro condizione psicofisica. Il resto sono chiacchiere, non si può giudicare un allenatore in questo senso, bisogna aspettare la fine della partita e dire se quel determinato match è piaciuto o meno. Discutere i cambi o perché fa giocare uno al posto di un altro è assurdo.