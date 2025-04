Napoli-Torino: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Il Napoli di Antonio Conte è concentrato sulla lotta per il titolo, con l’incontro contro il Torino previsto per oggi, domenica 27 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona. La partita, che fa parte del 34° turno di Serie A, inizierà alle 20.45. Attualmente, il Napoli guida la classifica insieme all’Inter, entrambe a 71 punti.

Le probabili formazioni per la sfida sono: il Napoli in un 4-4-2 con Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori e Lukaku. L’allenatore è Conte. D’altro canto, il Torino si schiererà in un 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams, guidati dall’allenatore Vanoli.

La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky (canale 214) per gli abbonati con l’opzione Zona Dazn.