Napoli-Torino 2-0, i gol e la partita

Il Napoli sfrutta l’occasione per consolidare la sua leadership in Serie A, battendo il Torino per 2-0 al ‘Maradona’, grazie a una doppietta di McTominay. Con questa vittoria, la squadra guida ora la classifica con 74 punti, superando l’Inter, che ha perso contro la Roma. I granata restano decimi con 43 punti.

La partita inizia con le due squadre che si scambiano pericoli. Dopo un’azione confusa, il Napoli sblocca il match al 7′ con un gol di McTominay, che segna per la terza volta consecutiva. Il Torino risponde poco dopo, sfiorando il pareggio con un’occasione di Adams, che svirgola. Al 20′, Elmas tenta dalla distanza, ma il suo cross non trova i compagni. La partita si fa più equilibrata fino al 41′, quando il Napoli raddoppia: Politano crossa e McTominay, ben posizionato, segna di nuovo con un destro preciso.

Nella ripresa, il Torino cambia subito Ilic per Tameze. Napoli mantiene il controllo, con un tentativo di Linetty parato dalla difesa. Ilic riceve un cartellino giallo per un fallo su Anguissa, che deve lasciare il campo. Il Napoli sfiora il tris al 18′, ma Billing colpisce la traversa.

Il Torino tenta di rispondere, ma il Napoli continua a dominare, limitando le occasioni avversarie. Negli ultimi minuti, Conte effettua un triplo cambio, mentre il Napoli gestisce il vantaggio senza difficoltà, segnando solo un’ammonizione per Lazaro.