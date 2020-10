NAPOLI – “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”. Lo ha reso noto il Napoli su Twitter.

Intanto accanto alle vicende sanitarie prosegue il lavoro giuridico della società partenopea: “Il Napoli non è indagato dalla Procura Federale. Oggi invieremo le memorie difensive, la partita con la Juve non può che giocarsi”, afferma il legale della società Mattia Grassani in un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, difende a spada tratta le scelte della società.





“Chi vive nel mondo delle regole, non può accettare qualsiasi attacco al Napoli. Nel percorso dell’omologazione, la Procura Federale ha aperto un iter per il rispetto del protocollo dopo la positività di Zielinski. Il Napoli non è indagato, sono stati chiesti documenti dal giorno 2 al giorno 4. Il Napoli con le autorità sanitarie locali, Asl Napoli 1 e Napoli 2, ha avuto un copioso carteggio che manderemo alla Procura Federale e che dimostra come ci sia stato il rispetto di tutte le procedure, come certificato sia da Asl Napoli 1 sia da Asl Napoli 2”. Sul tema “bolla” Grassani dice: “Le opinioni sono varie, peccato che le comunicazioni della positività parlavano di isolamento fiduciario sia presso il domicilio del calciatore sia in un centro comune indicato dal club”.







Fonte