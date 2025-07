Napoli sul mercato: Lucca e Nunez in caso di cessioni

Il calciomercato si avvicina e il Napoli potrebbe affrontare delle significative operazioni di uscita. Secondo le indiscrezioni dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club partenopeo potrebbe valutare la cessione di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, creando così spazio per nuovi innesti.

Se queste vendite si concretizzassero, il Napoli avrebbe l’opportunità di ingaggiare sia il giovane Lorenzo Lucca che l’uruguaiano Facundo Nunez. Quest’ultimo ha già dimostrato versatilità nel gioco, avendo ricoperto ruoli anche come esterno. L’Atalanta ha mostrato interesse per Lucca, contattando il suo agente Beppe Riso, noto per i rapporti consolidati con il Napoli, con cui ha già collaborato in passato per altre trattative.

Pedullà ha anche precisato che il club bergamasco sta esaminando altri attaccanti, tra cui Andrea Pinamonti e Luka Krstovic, ma Lucca rimane un profilo interessante per il Napoli, con Nunez che primeggiando comunque nelle preferenze. Qualora Raspadori dovesse lasciare Napoli, si prevede una possibilità concreta per l’arrivo di entrambi gli attaccanti.

La situazione è quindi in evoluzione, con i prossimi giorni che potrebbero riportare novità significative per il futuro del Napoli e della sua linea offensiva.