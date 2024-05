Napoli, stop per Osimhen

Nell’ultimo allenamento si sono fermati anche Mazzocchi e Osimhen: quest’ultimo ha accusato un affaticamento muscolare e le sue condizioni saranno valutate in vista del match in programma venerdì sera contro la Fiorentina. Le ultime in merito alle loro condizioni e a quelle degli altri infortunati Napoli sono state diramate attraverso la consueta nota degli azzurri:

“La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico.

Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo 2.

Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Per Mario Rui personalizzato in palestra.

Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia”.

Non una buona notizia, dunque, per i fantallenatori che devono aspettare i prossimi allenamenti per capire se avranno a disposizione il centravanti nigeriano.