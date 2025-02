Napoli, sparatoria fuori un bar a Chiaia: ferito 24enne

Una sparatoria si è verificata a Napoli nella notte, intorno alle 4, nei pressi di un bar in via Riviera di Chiaia. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito al polpaccio destro. La vittima si trovava in compagnia di altre persone quando è stata raggiunta da un proiettile, il quale, dai primi accertamenti, sembra provenire dall’esterno del bar, sparato da ignoti in sella a uno scooter. Il giovane ferito è stato trasportato e visitato dai medici dell’ospedale San Paolo, dove è stato accertato che non è in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, i quali hanno effettuato rilievi e sequestrato un bossolo.