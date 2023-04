Napoli, Simeone in gruppo

Ripresa degli allenamenti per il Napoli di Luciano Spalletti dopo il successo di Torino contro la Juventus.

Gli azzurri affronteranno sabato alle 15 (ma non è escluso lo slittamento del match) la Salernitana ed il tecnico recupererà per quella partita Simeone. L’attaccante argentino ha svolto l’intera seduta con il gruppo e sarà convocato contro i granata. Mario Rui e Politano hanno proseguito con le rispettive tabelle di recupero. Quest’ultimo ha flebili chance di convocazione per la prossima partita, ma non si rischierà nulla.

Di seguito il report ufficiale del club: “Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione.

Successivamente la squadra è stata impegnata in lavoro di potenza aerobica.

Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie. Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo”.



Il recupero di Simeone dà una scelta in più in attacco a Spalletti che dovrebbe comunque affidarsi a Osimhen al centro dell’attacco. Occhio anche a Raspadori, protagonista con la rete decisiva proprio nell’ultima partita contro la Juventus.



Fantacalcio.it per Adnkronos