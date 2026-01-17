10 C
Roma
sabato – 17 Gennaio 2026
Tecnologia

Napoli si trasforma in città smart con 10 milioni

Da stranotizie
Napoli si trasforma in città smart con 10 milioni

L’innovazione e la digitalizzazione rappresentano strumenti fondamentali per la rigenerazione urbana e sociale, poiché creano nuove opportunità di lavoro anche nei territori più depressi. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora al lavoro Chiara Marciani hanno presentato una misura per sostenere lo sviluppo e l’occupazione, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per un piano straordinario. L’obiettivo è quello di favorire la crescita economica, la creazione di lavoro e il rafforzamento delle reti sociali, trasformando la città in un ambiente più smart.

Il piano è rivolto ai giovani e alla creazione di nuove startup, e prevede un pacchetto di misure per rilanciare l’imprenditorialità, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale. L’obiettivo è quello di rendere la città più competitiva e inclusiva. La Marciani ha spiegato che questa misura è utile per diversificare il panorama di opportunità e fare in modo che siano molte le possibilità in base al progetto imprenditoriale che si vuole realizzare.

Il Comune mette a disposizione 4 milioni di euro per favorire la nascita di nuove imprese e startup, e altri 400mila euro per l’Incubatore diffuso, che offrirà consulenza e supporto alle imprese. Inoltre, il Comune destina ulteriori 4 milioni di euro per il progetto Next, che sosterrà idee innovative per generare inclusione e sviluppo locale. Un altro ambito di azione è rivolto all’innovazione, al digitale e alle nuove opportunità di lavoro, con un bando finanziato dal programma “PN Metro+” che destinerà 780mila euro alle micro, piccole e medie imprese.

Infine, la sesta edizione di “Vulcanicamente” sosterrà la nascita e il consolidamento di startup innovative attraverso percorsi di formazione e incubazione, con un investimento di 575mila euro. La città di Napoli si pone come incubatore di innovazione, con la “Casa delle tecnologie emergenti” che funziona a pieno regime. La Marciani conclude che è la prima volta che un Comune si impegna su questo fronte, utilizzando risorse che arrivano da bandi nazionali ed europei per sostenere la crescita di startup e aziende del territorio.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Genova celebra musica e arte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.