Napoli si trasforma in città smart con 10 milioni

L’innovazione e la digitalizzazione rappresentano strumenti fondamentali per la rigenerazione urbana e sociale, poiché creano nuove opportunità di lavoro anche nei territori più depressi. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora al lavoro Chiara Marciani hanno presentato una misura per sostenere lo sviluppo e l’occupazione, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per un piano straordinario. L’obiettivo è quello di favorire la crescita economica, la creazione di lavoro e il rafforzamento delle reti sociali, trasformando la città in un ambiente più smart.

Il piano è rivolto ai giovani e alla creazione di nuove startup, e prevede un pacchetto di misure per rilanciare l’imprenditorialità, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale. L’obiettivo è quello di rendere la città più competitiva e inclusiva. La Marciani ha spiegato che questa misura è utile per diversificare il panorama di opportunità e fare in modo che siano molte le possibilità in base al progetto imprenditoriale che si vuole realizzare.

Il Comune mette a disposizione 4 milioni di euro per favorire la nascita di nuove imprese e startup, e altri 400mila euro per l’Incubatore diffuso, che offrirà consulenza e supporto alle imprese. Inoltre, il Comune destina ulteriori 4 milioni di euro per il progetto Next, che sosterrà idee innovative per generare inclusione e sviluppo locale. Un altro ambito di azione è rivolto all’innovazione, al digitale e alle nuove opportunità di lavoro, con un bando finanziato dal programma “PN Metro+” che destinerà 780mila euro alle micro, piccole e medie imprese.

Infine, la sesta edizione di “Vulcanicamente” sosterrà la nascita e il consolidamento di startup innovative attraverso percorsi di formazione e incubazione, con un investimento di 575mila euro. La città di Napoli si pone come incubatore di innovazione, con la “Casa delle tecnologie emergenti” che funziona a pieno regime. La Marciani conclude che è la prima volta che un Comune si impegna su questo fronte, utilizzando risorse che arrivano da bandi nazionali ed europei per sostenere la crescita di startup e aziende del territorio.