Napoli, si ferma anche Demme

Continua l’emergenza per Mazzarri

Ancora brutte notizie dall’infermeria in casa Napoli. La squadra azzurra si trova in Arabia Saudita e sta preparando la semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì sera contro la Fiorentina.

Ai già tanti infortuni (soprattutto nel reparto di centrocampo) si aggiunge anche un problema fisico accusato da Demme nell’ultimo allenamento. A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali:

“Primo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Gli azzurri preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 locali).

La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e chiusura di seduta con una serie di partitine 7 contro 7.

Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento.

Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina”.

A questo punto Mazzarri deve sperare nel recupero di Cajuste o Zielinski, altrimenti è quasi obbligato il passaggio al 3-4-3 con Mazzocchi impiegato a centrocampo e Di Lorenzo nei tre difensori.

Fantacalcio.it per Adnkronos