Napoli si anima con il coro di Carlo Morelli

Cinque mila persone, tra turisti e napoletani, hanno assistito, cantato e ballato in piazza Municipio al ritmo dei mash up eseguiti dal coro ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. L’evento è stato il primo del 2026 dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e ha visto la partecipazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il coro ha eseguito una serie di brani che spaziavano dalla “Tammurriata Nera” a “Eye of the tiger” dei Survivor, da “Comme facette mammeta” a “Hit the road Jack!” di Ray Charles, passando per “’O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor. Sono stati eseguiti anche “Reginella”, “I want to be free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna rossa” e “Mas que nada” di Sergio Mendes. Il gran finale ha visto una sequenza di hit natalizie internazionali e “Roxane” dei Police, abbinata a “’O surdato innamorato”.

L’assessore Armato ha commentato l’evento affermando che non conosce un modo migliore per iniziare un nuovo anno e che la città è stata riempita di musica, spettacoli ed eventi per una grande festa collettiva che va oltre Capodanno. Il Maestro Morelli e il suo coro saranno di nuovo sul palco presso la Chiesa di S. Eligio Maggiore per una performance alle ore 19.30, nell’ambito delle iniziative organizzate da Asso.Gio.Ca. a Piazza Mercato.

