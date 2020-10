Uno ‘straripante’ Napoli affonda 4-1 l’Atalanta al San Paolo nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo l’affaire Juventus-Napoli (sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione per gli azzurri ndr) la squadra di Gattuso riparte nel migliore dei modi conquistando il terzo successo stagionale contro i bergamaschi fino ad oggi a punteggio pieno. Grande protagonista il messicano Lozano autore di una doppietta, 23’ e 26’, e Politano in rete alla mezz’ora. Al 43’ arriva anche il primo gol italiano di Osimhen. Nella ripresa a rendere un po’ meno amara la sconfitta per i nerazzurri il gol del giovane Lammers al 69’. In classifica la squadra partenopea sale a 8 punti, ferma a 9 l’Atalanta.

