Napoli sfida il Manchester City: una notte di Champions

Il Napoli si prepara per la sfida contro il Manchester City, in programma all’Etihad. La partita si svolgerà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato dell’importanza di questo incontro.

Ritornare in Champions League è sempre emozionante, secondo Conte, che sottolinea il prestigio di giocare in uno stadio come quello del City. Ha già affrontato i Citizens in passato con Chelsea e Tottenham, ma questa è la sua prima volta in questa competizione europea con il Napoli.

Conte riconosce che sarà una partita difficile. Il Manchester City, negli ultimi anni, ha vinto molti trofei e rappresenta un top club con un allenatore di grande valore. Il Napoli si approccia a questo match con umiltà e la volontà di misurarsi con una squadra di alto livello. L’allenatore ha evidenziato che lo scorso anno non c’erano stati parametri per confrontarsi a livello europeo, ma ora si presenta un’importante opportunità. Sebbene la sfida sia complessa, c’è anche la determinazione di imparare dai migliori.

Riguardo al suo stile di gioco, Conte ha spiegato che la sua priorità è far emergere il potenziale dei giocatori, adattandosi alle loro qualità piuttosto che essere rigidamente legato a un modulo specifico. Ha introdotto maggiore flessibilità nelle scelte tattiche, specialmente con l’arrivo di De Bruyne, per trovare la migliore combinazione di talenti a disposizione. La rosa attuale permette di esplorare diverse formazioni, come il 4-3-3, e l’allenatore incoraggia la squadra ad affrontare il Manchester City con coraggio e determinazione.