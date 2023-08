Napoli senza Kvaratskhelia in campionato

Il georgiano frenato da un affaticamento, out domani a Frosinone

Subito una tegola per il Napoli allenato da Rudi Garcia. Contro il Frosinone domani non ci sarà Kvaratskhelia: a comunicarlo è stato lo stesso club azzurro tramite il proprio sito.

“Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone”.

Mister Garcia per rimpiazzare nel tridente il georgiano ha diverse opzioni: tra Elmas, Lozano e Raspadori, ma quest’ultimo giocherà sicuramente dall’inizio, se non sulla sinistra d’attacco, allora sarà adattato mezz’ala.

Fantacalcio.it per Adnkronos