Napoli-Salernitana, partita scudetto si gioca domenica 30 aprile

La gara di Serie tra Napoli e Salernitana, inizialmente in programma per sabato 29 aprile, sarà spostata a domenica 30 aprile. “Mi accingo ad adottare un provvedimento d’urgenza con il quale determino lo spostamento della partita Napoli-Salernitana a domenica”, ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba. L’orario della partita, che quindi si giocherà non più sabato alle ore 15 ma domenica, sarà comunicato dalla Lega Serie A, ha sottolineato il prefetto. Sulle ragioni dello slittamento del derby campano, ha spiegato Palomba, “il taglio dato dalla stampa è che sia una scelta per profili di ordine pubblico, ma le ordinanze possono essere anche per necessità pubbliche. Questo fine settimana è un periodo particolarmente complesso con una serie di eventi proprio a Fuorigrotta. Saranno giornate particolarmente convulse e il mantenimento della giornata del sabato avrebbe determinato la necessità di predisporre servizi tanto nella giornata di sabato, tanto di domenica, con risorse duplicate”.

Il weekend del 32° turno può essere decisivo per la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Luciano Spalletti che potrà festeggiare il titolo in caso di vittoria nel derby campano e il mancato successo della Lazio contro l’Inter a San Siro nel match in programma sempre domenica alle 12.30. Contestualmente sarà posticipata, probabilmente a giovedì, anche la trasferta del Napoli a Udine, originariamente prevista martedì alle 20.45.