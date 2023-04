Napoli-Salernitana 0-0, il match scudetto in diretta

LA PARTITA – La formazione di Spalletti carica subito a testa bassa: fuga di Lozano e cross, Osimhen non trova la porta al 3′. Il copione viene proposto anche al 7′: stavolta l’attaccante nigeriano spedisce verso i pali, ma Ochoa non ha difficoltà a bloccare. Si gioca solo nella metà campo della Salernitana, che riesce a rimanere ordinata e compatta chiudendo gli spazi. Gli azzurri gestiscono il possesso del pallone ma faticano a trovare varchi. I partenopei provano a sfruttare le palle inattive. Al 23′ punizione di Zielinski e colpo di testa di Osimhen, serve una super-parata di Ochoa per salvare lo 0-0.