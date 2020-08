Il mercato

– Il Napoli ha confermato le date del ritiro in vista della prossima stagione. La squadra di Gennaro Gattuso prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro da lunedì 24 agosto: il primo allenamento è già fissato nel pomeriggio. Saranno due i test amichevoli in programma nell’arco del lavoro di preparazione, anche se il club non ha ancora ufficializzato i rivali e le date delle sfide. Il ritiro si concluderà venerdì 4 settembre, a due settimane dall’inizio del campionato.

Nel frattempo, il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per perfezionare altri colpi di mercato dopo aver già chiuso l’operazione Osimhen. Mentre si torna a parlare di un forte interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti per Allan, anche se la notizia è riportata al momento solo dai media inglesi (in particolare il Daily Express), molto sembra ruotare attorno al nome di Arkadiusz Milik. Il polacco continua a piacere alla Juventus e nell’operazione potrebbe essere inserito Federico Bernardeschi. Sugli esterni piace Jeremie Boga del Sassuolo, reduce da una grande stagione in neroverdi. Caldo anche il fronte con la Roma: se non dovesse arrivare Boga, Giuntoli tornerebbe a parlare con i giallorossi di Cengiz Under. Al d.s., per la mediana, piace anche Jordan Veretout.