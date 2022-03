Di solito la festa della donna nei locali finisce con qualche spettacolino bislacco e le urla delle signore nel pubblico. A Villaricca (provincia di Napoli) le grida ci sono state, ma per una maxi rissa scoppiata in una sala con centinaia di signore.

La serata organizzata nel ristorante La Lanterna è iniziata con gli show di tre ospiti :Gianni Fiorellino, Rita De Crescenzo (o bacin…) e Giusy Attanasio. Proprio quando si è esibita la cantante di Pure Pè Sbaglià sono scoppiati i primi litigi tra le donne presenti in sala. Tanto che l’artista è intervenuta: “Godetevi la serata, vulitev ben, nun ve pigliat a mazzat, nun è cos. Qui la vita già è pesante, quindi godetevi la serata dai per favore. Vugliamuc tutt quant ben. Ja, agg fatt pur na canzon. Vi voglio bene facit pace. State bene ragazze? Se voi vi mettete a sedere intervengono le guardie, va bene? facit i’bbrav alloc assettatv“.

Sembra che la rissa sia nata per futili motivi tra poche clienti e che poi si sia estesa a molte più persone. Le dinamiche sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso.

Le accuse su Tik Tok.

Qualcuno su Tik Tok accusa una certa ‘Alessia Malasuerte’, altri un gruppo non ben specificato di ragazze. In ogni caso dopo un litigio tra 2/3 ragazze si è scatenato il caos e tra il fuggi fuggi sono volate sedie, tavoli e anche bottiglie, una dio queste ha colpito un’anziana signora alla testa: “Sì mi hanno presa alla testa, non sto ancora bene. Mi sento proprio giù guardate. Sono stata tutta la serata seduta ad ascoltare le canzoni. Ogni tanto mi alzavo e andavo a fumare. Poi bell e buon mi è arrivata una bottiglia in testa e non ho capito nulla, sono finita a terra ed è stato come un flash”

“La ragazza grande con la maglia rosa, stava propri messa male, aveva bevuto tanto, molto. Lei è andata vicino ad una 15enne e le ha fatto una tirata di capelli, pensa lei com’è di stazza. La ragazza piccolina è stata buttata a terra. Così è partita la cosa e da lì non si è più capito nulla. – ha raccontato una testimone – Volavano bottiglie, tavoli, sedie e non si è capito più nulla. Le persone al tavolo si sono messe in mezzo. Eravamo in 850 persone, c’erano tavoli pure davanti al bagno. gli organizzatori dovevano mandare subito fuori chi ha creato la lite all’inizio”.

La signorina Alessia Malasuerte è poi intervenuta il giorno dopo per difendersi dalle accuse e in maniera molto pacata ha chiesto di non raccontare bugie (sotto trovate il video della live).

Barbarella c’è da indagare, sguinzaglia Vito Paglia, perché questa storia tra ‘la Malasuerte’ e le sedie che volano ha del potenziale…



Rita de Crescendo dopo l’ospitata a Villaricca (Napoli): “Non c’entro nulla!”

Nel dubbio Rita De Crescenzo ha messo le mani avanti: “Io non c’entro niente. Sto denunciando tutti: io ho solo cantato e me ne sono andata, dopo è successo tutto. Non ho colpe e non ho visto nulla, dopo è scoppiata la faccenda“.

Napoli, il comunicato del ristorante La Lanterna.

“Purtroppo quello che è accaduto non è derivato in alcun modo da noi. Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos. Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile. Per cui anche noi oggi ci troviamo a dover riaprire una struttura che risente dei danni provocati ieri. – si lesse sul profilo del ristorante di Napoli – Faremo il possibile per risolvere tutto al più presto. Ci sentiamo anche noi vittime dell’accaduto, perché non era gestibile da parte nostra”.

Un evento organizzato in occasione della Festa della Donna di martedì #8marzo si è trasformato in una maxi rissa in un ristorante di Villaricca, in provincia di #Napoli, dove per placare gli animi è stato necessario l’intervento dei Carabinieri.#unionesarda pic.twitter.com/snJJKbe2TD — L’Unione Sarda (@UnioneSarda) March 10, 2022

Villaricca, serata per la festa della donna finisce in rissa. Video spopolano sul web. Borrelli (Europa Verde): “Immagini vergognose, lanci di sedie e bottiglie. Il modo peggiore di ricordare le vittime di femminicidio. Tutti i protagonisti siano identificati e puniti.” pic.twitter.com/SCZSvjDSNY — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 9, 2022