Napoli: riecco Anguissa e Natan

Novità dall’allenamento odierno dei partenopei in vista del match di domenica contro il Verona

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center per preparare il match in programma domenica contro l’Hellas Verona, valido per la 23esima giornata di Serie A.

Arrivano buone notizie per mister Mazzarri che ha ritrovato parzialmente in gruppo Anguissa e Natan: il camerunense ha possibilità di tornare subito titolare nel centrocampo azzurro con al fianco di Lobotka, di conseguenza possibile panchina per Zielinski.

Il difensore brasiliano invece sta ultimando la fase di recupero dall’infortunio, la sua convocazione già per domenica sarà da valutare nei prossimi allenamenti. Intanto il tecnico potrebbe continuare con la difesa a tre, dove cerca conferma Ostigard dopo la buona prova contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos