Napoli, recuperato Lindstrom

Buone notizie per Walter Mazzarri ed il Napoli. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, il tecnico è tornato ad allenare la squadra azzurra al Konami Training Center in vista della super sfida contro l’Inter di mister Simone Inzaghi in programma domenica sera allo stadio Maradona.

Mario Rui e Olivera sono ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici, la nota lieta di giornata è il recupero di Lindstrom che è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione in campionato.

Mister Mazzarri ha il dubbio legato alle condizioni di Zielinski, che mercoledì ha lasciato il campo claudicante per un fastidio alla coscia destra; a centrocampo resta in preallarme Elmas, ma la sensazione è che il polacco stringerà i denti per completare la linea con Lobotka e Anguissa. Avanti dovrebbe rivedersi Osimhen dall’inizio con ai lati Politano e Kvaratskhelia. In difesa verrà adattato Juan Jesus a sinistra. In porta duello Meret-Gollini.

Fantacalcio.it per Adnkronos