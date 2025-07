Napoli punta Gutiérrez: l’offerta è in arrivo!

Il calciomercato entra nel vivo con numerosi trasferimenti e trattative che infiammano le ultime ore. Il Napoli è al lavoro per assicurarsi Miguel Gutiérrez dal Girona, con un’offerta di circa 20 milioni di euro in preparazione. L’intento del club partenopeo è di rinforzare la fascia sinistra, spostando Leonardo Spinazzola in un ruolo più avanzato.

Intanto, l’Atletico Madrid ha avviato un sondaggio per Giacomo Raspadori, valutato dal Napoli intorno ai 30 milioni di euro, con possibilità di accordo sui 25 milioni più bonus.

Il Galatasaray, intanto, ha ufficializzato il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli per 75 milioni di euro, diventando una delle cessioni più costose nella storia della Serie A.

In casa Juventus, il direttore generale Damien Comolli ha effettuato il punto sul mercato, confermando la possibilità di cessioni importanti, come quella di Vlahovic, mentre Weah è corteggiato dal Marsiglia.

In Serie A, l’Inter ha presentato un’offerta di 42 milioni di euro, più 3 di bonus, per Ademola Lookman, con gli agenti del giocatore che spingono per la sua cessione.

In Serie B, il Pisa si avvicina all’arrivo di M’Bala Nzola dalla Fiorentina, in un’operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il club sta finalizzando l’acquisto definitivo di Henirik Meister dal Rennes.

Infine, l’Atalanta è alla ricerca di un sostituto per Mateo Retegui, con tre nomi già sulla lista: Tolu Arokodare, Nikola Krstovic e Rodrigo Muniz.