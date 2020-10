In Campania in questi giorni i contagi da Covid-19 sono schizzati (diventando la seconda regione con più nuovi positivi dopo la Lombardia) ed il governatore De Luca, preoccupato per il collasso delle terapie intensive della sua regione, ha annunciato un nuovo lockdown della durata di un mese.

La nuova chiusura della regione dovrebbe partire da lunedì e proprio ieri molti commercianti hanno espresso il proprio dissenso.

La manifestazione però è sfuggita di mano e come sottolineato da FanPage è stata presa in pungo da Ultras, clan del Pallonetto, del Pignasecca e dei Quartieri Spagnoli, che hanno cercato la rissa con la polizia prendendo a manganellate le loro macchine e lanciando lacrimogeni e petardi.

Alcuni video della protesta (trasformata poi in sommossa) sono diventati virali, fra cui quello dell’aggressione a Paolo Fratter, giornalista di SkyTg24 che si trovava proprio a Napoli per testimoniare il tutto. Il giornalista è stato aggredito da alcuni Ultras e spinto addosso ad un taxi che, per fortuna, era fermo.

Proteste a #Napoli, inviato di Sky Tg 24 picchiato in diretta pic.twitter.com/Xzcn88k7ob — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) October 23, 2020

Solidarietà al collega @paolofratter per l’aggressione subita a #Napoli dove sono in corso proteste contro il #coprifuoco con centinaia di persone nel centro storico. Una situazione sociale esplosiva, violenta, caotica purtroppo prevedibile — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 23, 2020