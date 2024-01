Napoli, Politano non si allena!

L’esterno a rischio ora per la gara di domenica in campionato contro il Toro

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Matteo Politano, che oggi non si è allenato a Castelvolturno col resto dei compagni ma si è limitato a un lavoro personalizzato a causa di un affaticamento.

L’esterno d’attacco dei partenopei è ora in dubbio per la sfida di domenica a Torino contro la compagine granata, mister Mazzarri tiene in preallarme Lindstrom per una maglia da titolare così da completare il tridente azzurro con Raspadori e Kvaratskhelia.

La nota del Napoli sulle condizioni del centrocampista offensivo:



“Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento”.

Fantacalcio.it per Adnkronos